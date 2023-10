Fokker die jarenlang honden verwaarloosde krijgt celstraf

Een hondenfokker uit Deurne (NB) is veroordeeld tot 9 maanden celstraf voor het jarenlang verwaarlozen van zijn dieren. De man krijgt daarnaast een fokverbod van bijna 7 jaar.

Hij mag verder tijdens een proeftijd van 10 jaar geen dieren houden. In die periode moet de man meewerken aan bezoekjes van politie, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat heeft de rechtbank in Zwolle vandaag bepaald.

De rechter sprak van grootschalig dierenleed. Tijdens controles van de politie en de LID zagen inspecteurs onder meer dat honden geen schone verblijven hadden. De dieren lagen in hun eigen uitwerpselen en kregen geen schoon drinkwater. Volgens de inspecteurs en agenten verkeerden de honden in slechte conditie, waren ze mager en hadden veel honden een vacht vol klitten.

De man kreeg volgens de rechter drie jaar lang verschillende waarschuwingen maar deed niets om de situatie van zijn honden te verbeteren. De 38-jarige man had daarnaast geen vakdiploma voor bedrijfsmatig fokken en had zijn administratie niet op orde. De man heeft fokkerijen gehad in verschillende gemeenten in zeker drie provincies, schrijft Omroep Brabant.

Afgelopen mei deed de man nog een verwoede poging om 118 honden in een schuur te verstoppen voorafgaand aan een controle. Alle dieren werden die dag meegenomen. In maart en april werden al 46 honden bij de man in beslag genomen.