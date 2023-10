Weg in natuurgebied twee jaar dicht om dieren te beschermen

De weg door het natuurgebied Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland gaat twee jaar dicht voor autoverkeer. De gemeente Ooststellingwerf wil zo de flora en fauna in het gebied beschermen. Vanaf 1 november mogen alleen nog voetgangers en (brom)fietsers over de weg.

Het gaat om een weg van ruim een kilometer, ten noorden van Appelscha. Volgens de gemeente is verkeer schadelijk voor de natuur in het Fochteloërveen. De flora en fauna zouden baat hebben wij meer rust en minder lawaai.

De komende twee jaar zullen Natuurmonumenten en de gemeente onderzoeken wat het effect is van de afsluiting. "Aan weerszijden van de weg liggen belangrijke leefgebieden voor zeldzame planten- en diersoorten zoals kraanvogels, slangen, kikkers en padden. De weg is voor de natuur letterlijk een obstakel", aldus de gemeente. De weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten en voor mensen met een ontheffing.

Enkele dagen

Vorig jaar en ook in 2019 al werd dezelfde weg een paar dagen lang overdag afgesloten omdat in korte tijd tientallen slangen waren doodgereden. In 2020 was de weg een paar dagen dicht om broedende kraanvogels te beschermen.

Het Fochteloërveen is een Europees beschermd Natura 2000-gebied en is een van de weinige plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. In het gebied wonen veel ringslangen, adders en gladde slangen.