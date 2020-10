Vrouwen ADO Den Haag boeken belangrijke uitzege op FC Twente

Door de overwinning blijft het ADO van trainer Sjaak Polak in het spoor van koploper Ajax en komt het in punten gelijk met PSV.

Twente ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar tot heel grote kansen leidde dat niet. In de blessuretijd werd het zelfs nog 0-2 na gestuntel in de verdediging van Twente. Jannette van Belen profiteerde van een fout van Twente-doelvrouw Lois Niënhuis.

Het was lang aftasten, met kansjes over en weer. Pas na zeventig minuten spelen werd er voor het eerst gescoord. Kayra Nelemans, die zondag haar achttiende verjaardag vierde, schoot knap raak van afstand.

De vrouwen van ADO Den Haag hebben een belangrijke uitzege geboekt op FC Twente. In de Grolsch Veste eindigde het duel in 0-2.

De vrouwen van Ajax wonnen vrijdag namelijk hun vierde wedstrijd in de eredivisie. Na de winst in de topper tegen PSV (2-0) afgelopen weekend, werd sc Heerenveen met 2-1 verslagen. Daardoor is Ajax nog de enige ploeg zonder puntenverlies in de eredivisie.

PSV rekende op dezelfde avond in eigen huis overtuigend af met PEC Zwolle: 5-2.