Komst van Andretti als elfde Formule 1-team belangrijke stap dichterbij

Het is de bedoeling dat het team vanaf 2026 in de Formule 1 gaat rijden.

De toetreding van Andretti tot de Formule 1 is een belangrijke stap dichterbij. De FIA, die verantwoordelijk is voor de sportieve kant van de koningsklasse van de autosport, heeft maandag groen licht gegeven voor de komst van de Amerikaanse renstal.

'Elfde team is hard nodig'

"Een nieuw team in de Formule 1 is zeker geen overbodige luxe", zegt Louis Dekker, Formule 1-verslaggever van de NOS. "Het is zelfs hard nodig. Want de huidige tien teams is echt het minimum."

"Stel je voor dat er in de toekomst teams zouden verdwijnen. Dan heb je nog maar achttien of zestien auto's, dat kan eigenlijk niet."

Dat de FIA voor Andretti heeft gekozen, is volgens Dekker geen toeval. "Je ziet dat de sport de laatste jaren steeds Amerikaanser wordt. Er zijn nu drie races in de VS en in 2026 gaat Ford de motoren leveren aan Red Bull. De commerciële bazen van de Formule 1 willen de Verenigde Staten veroveren."

"Maar het wordt voor Andretti nog lastig genoeg om de FOM en de andere teams te overtuigen", voorspelt Dekker. "Uiteraard verdelen de teams de 'financiële taart' het liefst met zijn tienen. Ze gebruiken ook het argument dat zij de laatste jaren voor een financieel gezonde F1 hebben gezorgd."

"In het verleden gingen veel nieuwe renstallen snel kopje onder, wat slechte reclame was voor de Formule 1. Anderzijds is tien teams in de Formule 1 historisch gezien erg weinig. Voorheen deden er twaalf of meer teams mee, dus het kan makkelijk."