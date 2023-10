Opvang Oekraïners overvol, oproep tot meer plekken en minder leefgeld

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft zijn grens bereikt. In de centrale opvang in de Jaarbeurs sliepen afgelopen nacht bijna twee keer zoveel mensen als waar er plek voor is. Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad, pleit voor een versobering van de leefgeldregeling voor Oekraïners. "We lopen tegen grenzen aan en het einde van de oorlog is niet in zicht."

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat als er geen nieuwe opvangplaatsen voor langduriger verblijf beschikbaar komen, sluiting dreigt.

De zogeheten 'Oekraïne HUB' in de Jaarbeurs is een van de twee centrale opvanglocaties voor nieuwe vluchtelingen; de ander zit in Amsterdam. Oekraïense ontheemden die ons land binnenkomen en in Utrecht aankomen, kunnen hier in eerste instantie terecht. Vanuit daar is het de bedoeling dat ze naar andere gemeentelijke opvanglocaties doorstromen. Op 1 oktober sliepen er 186 mensen in de Jaarbeurs voor overnachting, terwijl plaats is voor 100.

Normaal duurt het een dag voordat mensen kunnen doorverhuizen naar een gemeentelijke opvang, maar nu wordt "het plaatsen steeds lastiger", zegt Dijksma. "Al maanden is de bezetting in Nederland hoog en is het nodig dat overal in Nederland naar nieuwe locaties wordt gezocht. Inmiddels is 99 procent van de plekken in Nederland bezet. De doorstroomlocatie Jaarbeurs wordt steeds voller."

Dijksma roept andere Veiligheidsregio's op om meer opvangplekken te realiseren, zodat een sluiting voorkomen kan worden. Kolff, die spreekt namens de burgemeesters die de 25 Veiligheidsregio's vertegenwoordigen, steunt die oproep.

Grens bereikt

Demissionair staatssecretaris Van der Burg trok begin vorige maand al aan de bel. Na de vergadering over de opvang van Oekraïners door de Veiligheidsregio's op 8 september, gaf hij aan dat "de grens bereikt is" in de opvanglocaties en dat de centrale opvangpunten in Amsterdam en Utrecht vol zijn. De afspraak die toen werd gemaakt: er komen per direct 500 opvangplekken bij. Op 1 oktober zouden er nog eens duizend plekken bij worden geregeld.

In Nederland zijn op dit moment 98.920 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Opvanglocaties hebben nu 82.890 bedden, waarvan er 81.983 in gebruik zijn.

De 25 veiligheidsregio's is gevraagd om het aantal opvangplekken de komende weken uit te breiden naar 90.000, en daarna naar 97.000. Tot nu toe is dat niet gelukt, volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Er zijn sinds 8 september zo'n 100 plekken bij gekomen, 500 minder dan de bedoeling was en het aantal van 90.000 is nog niet gehaald.