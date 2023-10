Rotterdam start campagne tegen drugsgeweld: 'Jouw lijntje, zijn liquidatie'

De gemeente Rotterdam lanceert een campagne tegen drugsgerelateerd geweld. Centraal staat het verband tussen 'onschuldig' drugsgebruik in het uitgaansleven en geweld in de onderwereld.

De campagne is te zien via advertenties, billboards en sociale media en toont onder meer een doodskist met een kruis van twee lijntjes cocaïne en daarbij de tekst "Jouw lijntje, zijn liquidatie". Ook is er een afbeelding van een handgranaat die gemaakt is van xtc-pillen met als bijschrift "Jouw drugsgebruik blaast portieken op".

'Niks party aan partydrugs'

De Rotterdamse wethouder Karremans nam het initiatief voor de campagne. Hij wil dat mensen het verband inzien tussen hun eigen drugsgebruik en de ellende die dat indirect veroorzaakt, door het geweld dat plaatsvindt in de onderwereld.

"Het geweld gebeurt vaak niet in de wijken waar de mensen wonen tot wie we ons nu richten", zegt Karremans in een interview met het AD. "Die horen vooral in het nieuws over de ellende. Na een liquidatie is iedereen boos, maar op zaterdag neemt een deel van die mensen weer een lijntje."

Het gaat de wethouder te ver om de drugsgebruiker verantwoordelijk te houden voor het geweld. "Maar je draagt er wel aan bij. Die 50 euro die jij aan een dealer betaalt, belandt in de zak van een huurmoordenaar. Er is, kortom, niks 'party' aan partydrugs."

Explosies

Rotterdam heeft in toenemende mate te maken met drugsgeweld. Dat manifesteert zich onder meer in explosies bij woningen en winkels.

Uit rioolonderzoek blijkt volgens Karremans dat het drugsgebruik in de stad in de afgelopen twee jaar flink is toegenomen. Dagelijks gaat het naar schatting om 5000 xtc-pillen, 70.000 lijntjes coke en 54.000 joints. Ook werd afgelopen zomer de grootste drugsvangst ooit in de haven van Rotterdam gedaan: 8000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 600 miljoen euro.

Coalitieakkoord

De campagne is onderdeel van een groter plan van de gemeente Rotterdam om bewustwording over de maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik te creëren. Dat is een van de ambities uit het coalitieakkoord.