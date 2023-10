Kindermisbruiker valt door de mand na Klokhuis-aflevering: vijf jaar cel en tbs

De rechtbank van Amsterdam heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 35-jarige Randy F. uit Limburg. Hij manipuleerde jonge meisjes van 7 tot 12 jaar en verleidde hen tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. De misbruikzaak kwam aan het licht na een aflevering van het programma Klokhuis.

Een van de slachtoffers, een meisje van 11, herkende het onderwerp in een Klokhuisaflevering uit haar eigen leven. De aflevering ging over grooming, een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander met als doel deze persoon (online) seksueel te misbruiken.

Het meisje vertelde haar ouders de ochtend na het zien van de aflevering in tranen wat haar was overkomen. Ze had naaktfilmpjes van zichzelf verstuurd, waarna gedreigd werd met het online zetten hiervan. De ouders van het meisje deden vervolgens aangifte.

Dreigementen

De verdachte deed zich op TikTok voor als Tim van 14 jaar. Wanneer het meisje aangaf het contact te willen verbreken, dreigde hij met het verspreiden van de beelden. Ook dreigde hij met het plegen van zelfmoord als ze de relatie verbrak. Het meisje durfde niet te stoppen en stuurde in totaal zeven video's die volgens het Openbaar Ministerie vallen onder kinderpornografisch materiaal.

Na de aangifte nam de politie het TikTok-account van het meisje over. Hierdoor kon het adres van de verdachte worden achterhaald. Hij werd gearresteerd in het huis van zijn ouders, waar hij woonde. Bij zijn arrestatie vond de politie 136.000 kinderpornografische foto's en 31.000 video's, voornamelijk afkomstig van het darkweb.

Uit onderzoek van de zedenpolitie kwam naar voren dat de verdachte minstens elf meisjes onder de 12 jaar tot slachtoffer heeft gemaakt, via zowel TikTok als e-mail. Van 22 jonge kinderen kon de identiteit niet worden geïdentificeerd.

Vertrouwen gewonnen

"Met emoticons van hartjes en kusjes won u het vertrouwen van de kinderen", aldus de rechtbank. "Daarna begon u al snel over relaties. Dan vroeg u om naaktfoto's. Nadat de kinderen eenmaal naaktbeelden hadden gestuurd, overlaadde u hen opnieuw met complimenten."

Veel lof

De Klokhuisaflevering over grooming kwam eerder al wereldwijd in de aandacht, veel mensen waren er te spreken over. De aflevering werd geselecteerd voor Input 2023, een groot internationaal evenement in Taiwan voor publieke omroepen, en werd genomineerd voor een Gouden Roos, een van de meest prestigieuze tv-prijzen in Europa.