Een afspraak met de Belastingdienst kan nu ook per video

Het is vanaf vandaag ook mogelijk om te videobellen met de Belastingdienst. Tijdens het videobellen kunnen mensen hulp krijgen van een medewerker bij bijvoorbeeld hun belastingaangifte.

De afgelopen twee jaar voerde de Belastingdienst 1500 test-videogesprekken met mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Volgens de Belastingdienst bleek uit die tests dat mensen het fijn vonden om te videobellen.

Het videobellen kan alleen op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.30 uur, maar niet tijdens de lunch (12.00 tot 13.00 uur). Afdelingshoofd Bjorn Meijer, die zich bezighoudt met deze nieuwe dienst, zegt dat het videobelteam nu bestaat uit vier medewerkers. "We beginnen kleinschalig om te kijken wat de behoefte is. Als de behoefte groeit, kunnen we verder opschalen."

Geen opnames

Het videobellen is met name bedoeld voor mensen die echt hulp ergens bij nodig hebben, zegt Meijer, niet voor mensen die willen weten wat de status is van een aanvraag. "We helpen iemand bij het doen van aangifte bijvoorbeeld of bij het aanvragen van een toeslag of een betalingsregeling."

Als iemand een afspraak heeft gemaakt, krijgt diegene een e-mail met daarin een beveiligde link naar het videogesprek. "Het downloaden van aparte programma's is voor videobellen dus niet nodig."

Telefoongesprekken worden bij de Belastingdienst wel eens opgenomen, maar bij de videogesprekken gebeurt dat niet. De Belastingdienst staat het ook niet toe dat dit andersom gebeurt.

En mochten er gegevens of informatie onbedoeld in beeld komen, worden mensen daarop gewezen, zegt Meijer. "Als er iets gebeurt aan de andere kant van de lijn dat niet voor onze ogen is bedoeld, waarschuwen we de mensen daarvoor."