Seniorenflat in Den Bosch sinds zaterdag zonder stroom na brand

Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagen zonder stroom na een brand in de meterkast. De flat telt 53 appartementen. De brand ontstond zaterdag rond het middaguur in de kelder.

Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar toch zit de schrik er goed in. "Ik heb op alle deuren staan bonken. Het was heel akelig, al die rook. Het was net een film", zegt de 66-jarige Leentje Grootkerk tegen Omroep Brabant.

Woonconsulent Nils Dierx van Woonzorg Nederland zegt dat de flat voorlopig geen stroom zal hebben. "We werken hard aan een oplossing. Ik kan nog niet zeggen hoelang het gaat duren."