Fouad L. moest huis uit, oordeelde rechter maand geleden

Fouad L. moest zijn huis uit. Dat blijkt uit een vonnis dat de kantonrechter uitsprak op 30 augustus, vier weken voordat L. in Rotterdam drie mensen doodschoot. Onduidelijk is hoe ver de geplande uitzetting inmiddels was gevorderd.

De zaak bij de kantonrechter in Rotterdam was aangespannen door woningcorporatie Woonbron. L. had een huurachterstand van ruim 3000 euro. Voor de rechter was dat genoeg reden om Woonbron toestemming te geven om de huurovereenkomst met hem op te zeggen.

De 32-jarige L. was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, dus het is niet duidelijk wanneer hij het nieuws te horen kreeg. Dat zou via een deurwaarder moeten lopen, en vanaf het moment van inlichten had hij volgens het vonnis nog twee weken om zijn huis aan het Heiman Dullaertplein te verlaten.

Woonbron gaat om privacyredenen niet in op vragen van de media, schrijft het AD.

Dierenmishandeling

De afgelopen dagen werd al bekend dat L. in de buurt geregeld overlast veroorzaakte. Zo lag hij halfnaakt en schreeuwend in de tuin en mishandelde hij dieren. Een van de omwonenden die daarover in het verleden klaagden bij de politie, was zijn 39-jarige buurvrouw.

Donderdagmiddag schoot L. haar en haar dochter van 14 dood. Hij stak zijn eigen huis in brand en reed naar het Erasmus Medisch Centrum, waar hij studeerde. Hij schoot een docent dood en stichtte ook hier brand. En half uur later werd L. opgepakt onder het helikopterplatform van het ziekenhuis.

Rechter-commissaris

Het Openbaar Ministerie meldt dat L. overmorgen wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.