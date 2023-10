Turnster Biles verlegt grenzen met moeilijkste sprong ooit: 'Echt bovenmenselijk'

Een aanloop, een arabier, achterover afzetten op de pegasus en dan vliegen, bijna tweeënhalve salto gehoekt. Het publiek in het Antwerpse sportpaleis hield zondag de adem in tijdens de sprong van superster Simone Biles. Even later barstte het applaus los. Want het lukte: bij haar rentree op het mondiale turnpodium liet Biles als eerste vrouw op een internationaal toernooi de joertsjenko dubbel-gehoekt zien. Een extreem moeilijke en ook best riskante sprong. "Ik ben niet heel snel onder de indruk, maar ik was gisteren wel echt even onder de indruk. Dit is echt bovenmenselijk, echt bizar knap. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ze verlegt grenzen voor zichzelf en voor de sport", zegt oud-turnster Céline van Gerner. Bekijk de bijzondere sprong van Biles, de Biles II, hier:

Turnster Simone Biles baart opzien bij de wereldkampioenschappen door voor het eerst op een internationaal toernooi de joertsjenko dubbel-gehoekt te turnen. - NOS

De coach van Biles stond tijdens de oefening op de mat om haar te kunnen corrigeren. Dat leverde haar een half punt aftrek op, maar dat nam de 19-voudig wereldkampioene voor lief. De sprong is namelijk niet zonder risico. Dat heeft onder andere te maken met de timing, legt Van Gerner uit. "Het eerste deel, de vluchtfase naar de pegasus toe, moet heel consistent zijn. Dat is al iets wat menig turnster niet lukt. Vervolgens maak je bijna tweeënhalve salto. De kans dat je op je nek landt - of op je hoofd of je buik - is daardoor aanzienlijk groter." "Als ik naar haar kijk, maak ik me er geen zorgen over. Maar als een andere turnster het zou doen, zou ik me daar zeker zorgen over maken."

Foto: 0e29c780-7c27-3de8-bdb4-d6850bcbea81 - NOS

Hoewel Biles bij de landing niet in één keer stilstond, was coach Laurent Landi na afloop meer dan tevreden. "Het is geweldig. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat dit misschien een van de laatste keren was dat ze zo'n sprongoefening van een vrouwelijke turnster te zien hebben gekregen." Van Gerner legt uit waarom deze sprong voor vrouwen zo extreem moeilijk is: "Veel turnsters maken schroeven op sprong. De dubbele salto kwam alleen voor bij mannen, omdat daar de pegasus 10 centimeter hoger staat. Ze zijn ook fysiek sterker, waardoor ze meer tijd en ruimte hebben om de dubbele salto uit te voeren. Vrouwen hebben minder tijd, omdat de pegasus lager staat."

Foto: 23730747-323f-3ed5-9c5e-e92227dc002d - FIG

Biles is jaren bezig geweest met het perfectioneren van de sprong. Voor de Spelen van Tokio probeerde ze hem al in trainingen en hij lukte ook al eens in een Amerikaanse wedstrijd. Biles II Nu ze de joertsjenko dubbel-gehoekt ook bij de WK heeft laten zien, komt de sprong officieel in de boeken als de Biles II. De 26-jarige Biles had al vier andere elementen op haar naam, waarvan één op sprong. De Amerikaanse komt later deze week nog in actie in de landenwedstrijd, de meerkampfinale en de toestelfinales. Het is nog de vraag of ze zich dan opnieuw waagt aan de Biles II, maar als hij lukt is de kans op goud levensgroot.