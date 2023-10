Nederlander Odukoya op drempel NFL: 'Tot mijn 16de nooit een football aangeraakt'

Wat volgde was een gesprek met Mike Vrabel, zijn head coach bij Tenessee Titans, en general manager Ran Carthon. "In mijn geval was het: we willen heel graag dat je terugkomt in onze practice squad (spelers die meetrainen, maar nog geen wedstrijden spelen, red.). We hebben er superveel vertrouwen in dat je je blijft doorontwikkelen. Helaas is het nu nog niet gelukt."

De 26-jarige American football-speler uit Almere wist meteen hoe laat het was. "Even later zat ik in een soort wachtkamer met alle andere jongens die het niet gehaald hadden. En dan word je een voor een binnengeroepen."

Een week voor de start van het NFL-seizoen zat Thomas Odukoya op zijn kamer in Nashville, de telefoon binnen handbereik. "Het voelde een beetje als een eindexamen op de middelbare school als je hoort of je geslaagd bent of niet. En toen kreeg ik dat belletje."

Daar trof hij coach Ronald Callenbach, zelf jarenlang de onverzettelijke guard van Hilversum Hurricanes. "Hij was een heel beleefde jongen. Een beetje timide zelfs", herinnert Callenbach zich. "Maar op het veld stak hij al snel met kop en schouders boven iedereen uit. Thomas is een heel intelligente jongen en pikte alles snel op. En hij was zó sterk."

"Tot mijn zestiende had ik nog nooit een 'football' in mijn handen gehad. Maar ik was wel redelijk groot en atletisch en op een dag zei een klasgenoot: 'Waarom ga je niet een keer mee naar een training van Flevo Phantoms?'."

Odukoya dankt zijn achternaam aan zijn in Londen woonachtige Nigeriaanse vader Michael, maar groeide op onder de vleugels van zijn Nederlandse moeder Lisette. Hij bracht de eerste jaren van zijn leven door in Amsterdam. Daarna werd Almere zijn thuisbasis.

"Toen ik negentien was, dacht ik: het is nu of nooit", vertelt Odukoya. "Ik maakte een highlight tape van mezelf met mijn beste plays en stuurde die naar verschillende coaches in Amerika. Uiteindelijk kreeg ik een kans bij West Hills Coalinga in Californië, waar al eens Nederlandse jongen (Dylan Bakker, red.) had gezeten. En daarna ging ik naar Garden City in Kansas, een van de sterkste ploegen in de junior college-competitie."

Netflix

Wie het derde seizoen van de Netflix-serie Last Chance U heeft gekeken, zal Garden City wellicht kennen als de grote rivaal van hoofdrolspeler Independence Community College. Vooral de onderlinge haat tussen Jason Brown, de ongepolijste coach van 'Indy', en zijn licht ontvlambare Garden City-collega Jeff Simms wordt breed uitgemeten in de serie.

In aflevering drie wordt de spanning zorgvuldig opgebouwd naar de onderlinge wedstrijd, die uitmondt in een massale vechtpartij. Vlak voor die knokpartij zien we een beeld van de briesende coach Simms langs de zijlijn. Naast hem: Thomas Odukoya.