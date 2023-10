Stankoverlast ten oosten van Arnhem door grote stalbrand in Duitsland

In een deel van Gelderland hangt een penetrante lucht door een grote stalbrand in het Duitse Keeken. De geur wordt met name waargenomen in De Liemers, een streek ten zuidoosten van Arnhem.

De Gelderse brandweer adviseert om deuren en ramen gesloten te houden. Rond Lobith en Pannerden is er overlast door rook en stank. De gemeente Montferland zegt bij Omroep Gelderland veel telefoontjes te krijgen over de brandlucht.

De brand ontstond rond 02.00 uur vannacht in een stal vol strobalen, waarna de rook richting Gelderland trok. Het is niet bekend hoelang de brandlucht nog blijft hangen in De Liemers.