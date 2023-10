EU-buitenlandministers benadrukken steun aan Oekraïne bij uniek bezoek aan Kyiv

Voor het eerst zijn bijna alle buitenlandministers uit de Europese Unie afgereisd naar Kyiv voor een informele ministerraad. Op uitnodiging van de Oekraïense buitenlandminister Koeleba spraken de collega's onder meer met elkaar over toetreding tot de EU.

De Franse buitenlandminister sprak van een "uitzonderlijk diplomatiek gebaar". Demissionair minister Bruins Slot, die voor het eerst in Oekraïne was, benadrukte de solidariteit met het land, "het Oekraïense volk en de moedige soldaten".

Volgens Koeleba was het bezoek een "historische gebeurtenis", die hij ziet als het levende bewijs dat Oekraïne langzaam maar zeker opgenomen wordt in de EU.

Een belangrijk onderwerp op de agenda was de financiële en militaire steun aan het land. EU-buitenlandchef Borrell zou geld van de EU willen gebruiken om straaljagers en rakketten te kunnen leveren. Hij zou tot 2027 5 miljard euro per jaar vrij willen maken. Een beslissing daarover wordt nog niet verwacht.

Steun niet vanzelfsprekend

Met het bezoek willen de EU-landen de boodschap afgeven dat ze Oekraïne blijven steunen. Dat lijkt steeds minder vanzelfsprekend te worden. In de Verenigde Staten, een belangrijke partner, is er bij de Republikeinen onenigheid over die steun. Maar Oekraïne kan niet zonder de vele miljarden dollars en moderne wapens uit het land.

Ook in Europa zijn scheurtjes te zien. Polen doet voorlopig geen nieuwe wapentoezeggingen door een conflict over graanexport, maakte het land twee weken geleden bekend. Het is een van de belangrijkste wapenleveranciers aan Oekraïne. Polen stuurde als een van de weinige landen niet hun minister, maar de onderminister.

Ook het bondgenootschap van Slowakije staat op losse schroeven. Afgelopen weekend won de populistische oud-premier Fico de parlementsverkiezingen. Fico wil in tegenstelling tot zijn voorganger een pro-Russische koers varen en zegt dat Oekraïne de oorlog is begonnen.

Toetreding tot Europese Unie

In Kyiv werd ook gesproken over toetreding tot de EU. Oekraïne is al ruim een jaar officieel kandidaat voor het lidmaatschap, maar eerst moet het land aan voorwaarden voldoen voor de onderhandelingen kunnen beginnen. De belangrijkste eis is een betere aanpak van corruptie.

Niet eerder kwam er zo'n grote groep prominente politici langs in het land sinds de Russische invasie, ruim anderhalf jaar geleden. Wel zijn veel buitenlandministers individueel al meermaals in het land geweest. Het bezoek was niet van te voren aangekondigd vanwege veiligheidsredenen.