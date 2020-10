6378 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim honderd minder dan gisteren

Dinsdag waren er voor het laatst minder besmettingen gemeld dan de dag ervoor. Toen meldde het RIVM 4543 nieuwe besmettingen tegen 4568 een dag eerder. Schommelingen kunnen ook veroorzaakt woorden door administratieve vertragingen bij GGD's. Dus of het om een trend gaat is pas na een aantal dagen met zekerheid te zeggen.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 413. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 379 en 272.

Ook registreerde het RIVM 17 overleden covid-patiënten. Gisteren werden nog 24 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 19 doden per dag, tegen 11 doden per dag een week eerder.

De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5541 positieve tests per dag gemeld, tegen 3469 een week eerder. De laatste keer dat er minder besmettingen waren dan de dag ervoor was afgelopen dinsdag.

Effect maatregelen

Het kabinet houdt de cijfers van dit weekend en maandag nauwlettend in de gaten, met het oog op eventuele nieuwe maatregelen. Vrijdag waarschuwde premier Rutte dat als de situatie niet verbetert, er nieuwe maatregelen zullen komen.

Het RIVM houdt er rekening mee dat het nog te vroeg is om het effect van de maatregelen op het aantal besmettingen te zien, zoals het vroegtijdig sluiten van de horeca.

Catshuisoverleg

In het Catshuis, de ambtswoning van de premier, in Den Haag is het extra beraad bezig over de oplopende coronabesmettingen. Aanwezig zijn in ieder geval premier Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Van Dissel van het RIVM.

Het is niet de bedoeling dat in het Catshuisberaad de mogelijke nieuwe maatregelen al definitief worden vastgelegd en naar buiten komen.

De deskundigen van het Outbreak Management Team komen morgen nog bij elkaar en hun advies is ook cruciaal. Komende dinsdag houdt het kabinet waarschijnlijk opnieuw een persconferentie en komen er mogelijk regels bij.