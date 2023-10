Recordaantal inzendingen voor Nederlandse act op Eurovisie Songfestival

Een recordaantal nummers is dit jaar ingezonden om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Malmö. Volgens omroep AVROTROS, die verantwoordelijk is voor de inzending, gaat het om meer dan 600 liedjes.

De inschrijving sloot afgelopen weekend. Het merendeel van de inzendingen is Engelstalig. Ongeveer honderd liedjes zijn in het Nederlands. Ook zijn er nummers ingestuurd met Franse, Arabische, Turkse, Spaanse en Italiaanse teksten.

Een selectiecommissie buigt zich de komende periode over de liedjes, die volgens de AVROTROS alle genres vertegenwoordigen. Selectiecommissievoorzitter Twan van de Nieuwenhuijzen spreekt van "een behoorlijke kluif".

"We zijn het verplicht om aan alle inzendingen veel aandacht te geven", zei hij vanochtend op NPO Radio 2. Volgens hem gaat het bijna een volledige werkweek kosten om alle nummers te beluisteren.

Joost Klein

Artiesten, componisten, tekstschrijver en producers konden dit jaar liedjes insturen. Hoewel de commissie de voorkeur geeft aan een combinatie van een artiest met een nummer, kan de commissie ook nog op zoek gaan naar een geschikte artiest voor een ingezonden nummer.

Welke artiesten zich hebben ingeschreven, is niet bekendgemaakt. Een aantal artiesten heeft zelf laten weten Nederland te willen vertegenwoordigen. Onder hen zijn musical-actrice April Darby (The Bodyguard, Aida) en rapper Joost Klein, die deze zomer een hit scoorde in Duitsland met het nummer Friesenjung.