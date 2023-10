Europarlementariërs mogen Hoekstra vanavond laten zweten over klimaatambities

In Straatsburg is het vanavond erop of eronder voor Wopke Hoekstra: kan hij in drie uur tijd de Europarlementariërs van de milieucommissie ervan overtuigen dat hij een acceptabele opvolger is voor klimaatcommissaris Frans Timmermans in de Europese Commissie? Makkelijk zal het niet worden voor de christendemocraat en oud-minister van Buitenlandse Zaken en Financiën, met zijn Shell-verleden en omstreden uitspraken over Zuid-Europa.

Want erg warm lopen veel Europarlementariërs niet voor Hoekstra. De christendemocratische Europese fractie (EPP) waar ook Hoekstra's CDA toe behoort, keerde zich tegen Timmermans' natuurherstelwet en ook Hoekstra's eerdere opvatting dat het Europese stikstofreductiedoel van 2030 "niet heilig" is, wordt hem niet in dank afgenomen. Hij heeft dus nogal wat verontwaardiging weg te nemen op zijn 'klimaatexamen', vanavond.

Dat Hoekstra een sceptische ontvangst wacht in Straatsburg wordt verder uitvergroot door de timing van zijn voordracht: met de Europese verkiezingen in juni in het achterhoofd spinnen ontevreden fracties er politiek garen bij als ze Hoekstra even flink laten zweten. Juist met de campagnetijd in het vooruitzicht kunnen ze zich profileren door Hoekstra hard aan te vallen omdat ze zijn profiel niet groen genoeg vinden.

Huiswerk

Een begin van een antwoord op de kritische vragen aan Hoekstra hebben zijn tegenstanders al. De afgelopen tijd heeft Hoekstra met zijn critici overlegd alsof zijn politieke leven ervan afhangt en vriend en vijand valt op dat hij - geholpen door Timmermans' voormalige rechterhand Diederik Samsom - zich door de technische klimaat- en milieudossiers worstelt. Zijn huiswerk heeft hij wel gedaan in aanloop naar de hoorzitting.

Ook heeft Hoekstra al schriftelijk antwoorden gegeven op zeven vragen van de milieucommissie. Daarin laat hij zich van zijn groenste en meest Europese kant zien. "Alles van waarde is weerloos", citeert Hoekstra de Nederlandse dichter Lucebert, in een antwoord op vragen over zijn motivatie. "Dit geldt duidelijk ook voor ons klimaat, onze planeet en onze kinderen."

In de antwoorden komt een kandidaat-opvolger van Timmermans naar voren die zich wil houden aan de ambities van zijn voorganger. Vrij letterlijk: "Ik zal de toewijding van de Commissie aan de volledige Europese 'Green Deal' hooghouden en erop toezien dat het beleid onder mijn bevoegdheid de eindstreep haalt." Hoekstra schrijft zelfs nog ambitieuzer te zijn dan Timmermans, want hij wil zijn eigen ambitie nog eens toevoegen aan het beleid van de PvdA'er.