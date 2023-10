Nobelprijs Geneeskunde voor mogelijk maken mRNA-coronavaccins

De Nobelprijs voor de Geneeskunde is dit jaar voor de Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten. Door hun onderzoek konden effectieve mRNA-vaccins worden ontwikkeld ten tijde van de coronapandemie. Karikó en Weissman voerden hun onderzoek samen uit aan de universiteit van Pennsylvanië in de VS.

Bij vaccins die werken volgens de mRNA-techniek maakt het lichaam op basis van genetisch materiaal zelf een eiwit van het virus aan, waartegen het lichaam antistoffen aan gaat maken.