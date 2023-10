September was bijna recordmaand, ook vandaag wordt het warm

Ook nu het oktober is, lijkt er maar geen einde te komen aan de zomerse temperaturen. Vooral in het zuiden van het land schijnt de zon flink en kan de temperatuur oplopen naar 26 graden.

Ook elders in het land wordt het 20 graden of meer, terwijl waarden van 15 tot 17 graden gebruikelijk zijn in deze tijd van het jaar.

Zeer warme september

De hoge temperaturen volgen op de volgens het KNMI zeer warme septembermaand. De gemiddelde temperatuur was 17,5 graden. Sinds het begin van de metingen was het alleen in 2006 warmer in september.

De hoogste temperatuur werd gemeten op 10 september, in Eindhoven en Ell (Limburg). Het werd toen 32,2 graden.

Ook wat betreft zonne-uren eindigde september 2023 in de top-10 sinds het begin van de metingen. De zon scheen gemiddeld 210 uur, waar 159 uur volgens het KNMI normaal is. Qua neerslag was september vrij droog: 65 millimeter tegenover een normale 73 millimeter.

Komend weekend opnieuw warm

De hoge temperaturen van vandaag houden de komende dagen niet aan: vanaf morgenmiddag wordt het wat frisser.

Maar tegen het weekeinde zorgt een krachtig hogedrukgebied boven Centraal-Europa voor een wind uit zuidelijke richting, die warme lucht met zich meebrengt. Temperaturen van tegen de 24 graden zijn voor zondag niet uitgesloten.