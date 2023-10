NSC-voorzitter Pieper stapt op na klacht over oud arbeidsgeschil

Hein Pieper is opgestapt als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt. Dat gebeurde nadat iemand met wie Pieper eerder had gewerkt zich meldde met een klacht over een oud "arbeidsgeschil", laat het partijbestuur weten.

Volgens de verklaring van NSC gaat het om een conflict van zo'n 20 jaar geleden dat al is afgehandeld. "Het had op geen enkele wijze betrekking op onze partij."

Over de inhoud van de klacht wil het bestuur niets zeggen. Volgens journalist Mark Koster, die de kwestie vanochtend onthulde op X, ging het om een onterecht ontslag toen Pieper directeur was van een katholieke stichting.

Nadat de klacht was binnengekomen, heeft NSC de zaak laten onderzoeken door een "onafhankelijke derde". Pieper is daarop teruggetreden omdat hij de partij niet wil belasten met deze discussie, schrijft het bestuur.

Tweede snelle vertrek

Pieper was sinds de oprichting in augustus partijvoorzitter van Nieuw Sociaal Contract. Daarvoor was hij actief voor het CDA, onder meer een korte periode als Tweede Kamerlid.

Het opstappen van Pieper is het tweede snelle vertrek van een medewerker bij NSC. Vorige maand werd woordvoerder Onno Aerden enkele uren na zijn benoeming aan de kant gezet, omdat hij de BBB in maart "een gezwel" had genoemd in een tweet.

Bestuurslid Bert van Boggelen neemt voorzitterstaken voorlopig over. Hein Pieper blijft wel lid van NSC.