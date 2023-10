Liverpool eist onderzoek naar VAR na blunder: 'Onaanvaardbaar'

Liverpool eist een uitvoerig onderzoek naar de rol van de VAR bij het duel met Tottenham Hotspur van afgelopen zaterdag. In de topper in Londen werd in de eerste helft een doelpunt van Luis Díaz onterecht afgekeurd.

De scheidsrechter oordeelde dat Díaz in aanloop naar de treffer buitenspel had gestaan en werd tot ieders verbazing niet gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. Volgens Britse media dacht de VAR dat hij met zijn druk op de knop akkoord ging met het feit dat Díaz juist níét buitenspel stond. Het omgekeerde was echter het geval.

Liverpool verloor uiteindelijk met 2-1, na een eigen doelpunt diep in blessuretijd.

In een stevig statement op de website eist de club een "evaluatie in volledige transparantie". Liverpool zegt begrip te hebben voor de druk waaronder scheidsrechters in het voetbal staan. "Maar de VAR zou die druk juist moeten verlichten en niet verergeren. Het is jammer dat de VAR onvoldoende tijd kreeg om het doelpunt te beoordelen. Daardoor is een foute beslissing genomen."

'Menselijke fout'

Meteen na de wedstrijd gaf de Engelse scheidsrechterscommissie PGMOL toe dat er een "menselijke fout" was gemaakt. De commissie besloot de betrokken videoscheidsrechter en zijn assistent voorlopig niet in te zetten, maar dat is volgens Liverpool niet voldoende.

"Dat dergelijke tekortkomingen meteen beoordeeld worden als menselijke fouten is voor ons onaanvaardbaar", schrijft de club. "De juiste uitkomsten zullen moeten worden vastgesteld door een evaluatie, in alle openheid. We zullen ondertussen alle beschikbare opties bekijken. Er is duidelijk behoefte aan verder onderzoek en oplossingen."