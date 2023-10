Steeds meer mensen overlijden na val, vooral ouderen slachtoffer

Steeds meer Nederlanders komen om het leven door een ongelukkige val. Vorig jaar overleden 6200 inwoners na een uitglijder, 15 procent meer dan in 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat komt neer op zeventien fatale vallen per dag. Hiermee is vallen de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak, gevolgd door zelfdoding (1900 per jaar) en verkeersongevallen (772).

Bijna 80 procent van alle slachtoffers is 80 jaar of ouder en vrouwen overlijden vaker door een val dan mannen. Het aantal sterfgevallen nam vooral toe onder 90-plussers en bij mensen met een hersenaandoening, zoals dementie.

De leeftijd waarop mensen overlijden na een val is de afgelopen tien jaar ook toegenomen: van 86 jaar naar 87 jaar bij vrouwen, en van 79 jaar naar 82 jaar bij mannen.

Vergrijzing

De toename van het aantal fatale vallen gaat samen met de groei van het aantal ouderen in Nederland. Wel stijgt het aantal dodelijke vallen sneller dan de vergrijzing. In 2010 kwamen nog 17,5 op de 100.000 inwoners om door een val. Vorig jaar was dat gestegen tot 35,2 op de 100.000 inwoners.

In het onderzoek zijn alleen de cijfers meegenomen van mensen die zijn overleden binnen dertig dagen na het struikelen of uitglijden. Mensen die vielen met een vervoermiddel, zijn niet meegenomen in het onderzoek.