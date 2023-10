Nieuwe coronaprikronde van start voor kwetsbaren en zorgpersoneel

Vanaf vandaag kunnen mensen uit de risicogroepen weer een coronaprik halen. De vaccinatieronde is bedoeld voor zwangere vrouwen, 60-plussers, mensen met een hoog medisch risico, mensen in een zorginstelling, zorgmedewerkers met direct patiëntencontact en mensen die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik.

60-plussers ontvingen afgelopen maand al een uitnodiging voor de coronaprik van het RIVM. De andere groepen krijgen geen uitnodiging, maar kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD.

Het is tot eind december mogelijk om de prik halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar. "We zijn nooit helemaal gestopt met vaccineren, maar zijn nu weer fors opgeschaald", zegt Jeannette Provoost, projectleider vaccinatiecampagne bij GGD Fryslân.

In principe hoeven gezonde mensen zich niet te laten vaccineren. "99 procent van de Nederlandse bevolking heeft antistoffen", zegt Provoost.

'Corona beetje vergeten'

Dat de prikronde in het najaar valt, heeft er volgens Provoost mee te maken dat er dan verschillende virussen rondgaan en mensen dichter op elkaar zitten. Daardoor is de besmettingskans in die periode groter.

De verwachting is dat landelijk ongeveer de helft van de uitgenodigde mensen zich zal laten vaccineren. "Corona is een beetje vergeten", zegt Provoost. "Iedereen denkt dat het weg is, maar dat is niet zo. Het virus gaat gewoon rond, dus voor de kwetsbare groep is het belangrijk om zich nog een keer te laten vaccineren."