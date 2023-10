Wekdienst 2/10: Hoekstra gehoord door Europarlement • Nobelprijs Geneeskunde bekend

Het weer: Vandaag belooft voor een groot deel van het land een prachtige nazomerdag te worden. Vooral in het zuiden schijnt de zon flink en daar wordt het regionaal zomers warm: Limburg kan zelfs de 26 graden aantikken. Morgen trekken er buien over het land en wordt het minder warm.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wopke Hoekstra probeert in Straatsburg het Europees Parlement te overtuigen van zijn benoeming als Eurocommissaris voor klimaatbeleid. De hoorzitting is van 18.30 tot 21.30 uur.

De winnaars van de Nobelprijs voor de Geneeskunde worden bekendgemaakt. Het gaat om de eerste Nobelprijzen van dit jaar.

De gemeente Den Haag presenteert het nieuwe college. Drie maanden geleden viel het vorige college, afgelopen week bereikten D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en Denk een coalitieakkoord.

In New York begint de zaak waarin de straf tegen Donald Trump wordt bepaald. De rechter heeft al geoordeeld dat de oud-president en zijn bedrijf aansprakelijk zijn voor fraude. Trump heeft aangekondigd dat hij zelf ook bij de zitting aanwezig is.

Wat heb je gemist?

In Mexico zijn zeker negen mensen om het leven gekomen toen het dak van een kerk instortte. Ongeveer vijftig mensen raakten gewond en mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

Het ongeluk gebeurde in het oosten van Mexico in de staat Tamaulipas. In de kerk was op dat moment een doopdienst bezig, die door zo'n honderd mensen werd bijgewoond.

Ander nieuws uit de nacht:

3000 adressen rond Schiphol krijgen compensatie voor geluidsoverlast: Op die adressen was de geluidoverlast daar hoger dan officieel is toegestaan, maar er werd niet ingegrepen.

Turkije voert luchtaanvallen uit op PKK-doelen na aanslag Ankara: Het Turkse ministerie van Defensie zegt dat zo'n twintig doelen zijn geraakt, waarbij "een groot aantal terroristen" om het leven is gekomen.

Grizzlybeer doodt twee mensen in populair nationaal park Canada: In het Banff National Park in Canada zijn een man, een vrouw en hun hond om het leven gekomen bij een grizzlybeeraanval.

En dan nog even dit:

Een inwoner van de Zeeuwse plaats Philippine heeft in zijn achtertuin een metershoge vestingmuur uit de achttiende eeuw gevonden. De stenen muur werd ontdekt tijdens graafwerkzaamheden.

Erwin Jesterhoudt was in zijn tuin een vijver aan het uitgraven toen een grondwerker met een graafmachine op een hoop stenen stuitte. Hij vertelt aan Omroep Zeeland dat hij niet wist wat hij zag toen de graafmachine steeds meer grond weghaalde.

Bekijk de beelden: