Honkballers weinig enthousiast over bronzen EK-medaille: 'We hebben gefaald'

Werper van het Nederlands honkbalteam Lars Huijer is op zijn zachts gezegd niet erg blij met de prestaties van Oranje op het afgelopen EK in Tsjechië. "Naar mijn mening hebben we gefaald, maar daar kun je een leermoment van maken."

De 24-voudig kampioen moest het deze editie doen met een bronzen medaille. In de halve finales stond Nederland met 6-1 voor tegen Spanje. Toch ging de wedstrijd met 6-7 verloren. Huijer in NOS Langs de Lijn: "Honkbal is een complexe sport. In de laatste drie innings gaven we zes punten weg, waardoor we de wedstrijd verloren. Dat kan een keer gebeuren, maar het gebeurde wel op het verkeerde moment."

Door de nederlaag restte zondag de troostfinale tegen Duitsland. Nederland won die wedstrijd na verlenging met 5-4. "We hebben gewonnen en de bronzen medaille gepakt. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben gedaan wat we moesten doen", stelt de pitcher met bar weinig enthousiasme vast.