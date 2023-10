3000 huishoudens rond Schiphol krijgen compensatie voor geluidsoverlast

Zo'n 3000 huishoudens in de omgeving van luchthaven Schiphol krijgen compensatie voor geluidsoverlast in een periode in 2017 tot 2019. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van de NOS.

In april dit jaar maakte het ministerie bekend mensen te gaan compenseren. Het gaat om adressen waar de geluidsnormen in die periode zijn overschreden.

De afgelopen jaren was de geluidsoverlast daar hoger dan officieel is toegestaan, maar er werd niet ingegrepen. Dat deed de Inspectie Leefomgeving en Transport niet, omdat er nieuwe regels aankwamen met hogere geluidsnormen.

Omwonenden stapten in 2020 naar de rechter. Een onafhankelijke commissie oordeelde uiteindelijk dat omwonenden recht hadden op compensatie.

'Een fooi'

In april ging het ministerie er nog van uit dat het om zo'n 4600 adressen zou gaan. 1600 adressen hebben uiteindelijk geen aanvraag gedaan, zegt het ministerie. Volgens Alfred Blokhuizen van Schiphol Watch komt dat doordat veel mensen de moeite niet willen nemen. "Voor die paar tientjes. Of je verzoek wordt afgewezen. Het is een soort moeheid richting de overheid. Wat heeft het voor zin? Kijk naar de toeslagenaffaire. Dat leidt tot moeheid en wantrouwen."

Blokhuizen noemt de compensatie een fooi. De meeste vergoedingen liggen volgens het ministerie tussen de 50 en 2200 euro. "Maar dat is niet het maximum, ik weet ook van mensen die meer krijgen dan 2200", zegt Jan Boomhouwer van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Hij woont al 40 jaar in Aalsmeer.

Hij noemt de compensatie een kleine pleister op een grote wond. "Het maakt het niet beter voor ons als bewoners. De geluidsoverlast blijft onacceptabel zoals het nu is."

Krimp

Er zijn volgens het ministerie veel aanvragen gekomen van mensen die wonen buiten het gebied dat in aanmerking komt. Zo'n 2200 verzoeken zijn afgewezen. Over zo'n 300 aanvragen moet het ministerie nog een besluit nemen. Eind oktober of begin november maakt het ministerie de compensatie over. In totaal gaat het om een bedrag van 5,5 miljoen euro.

Vanaf aankomend voorjaar gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport wel weer handhaven op de bestaande geluidsnormen. Dat betekent dat er vanaf dat moment op Schiphol ruimte is voor maximaal 460.000 vluchten per jaar. Vanaf november volgend jaar gaat dat terug naar 452.500 vluchten per jaar.

Het huidige maximumaantal vluchten ligt op 500.000, al is dat door de coronacrisis en capaciteitsproblemen de afgelopen jaren niet gehaald. De verwachting is dat Schiphol in 2023 in totaal tussen de 430.000 en 445.000 vliegbewegingen uitkomt.

Boomhouwer is voorzichtig positief over de plannen van het demissionaire kabinet om het aantal vluchten op Schiphol te laten krimpen. "Krimp is altijd beter dan groei. Maar eerst maar eens kijken of we definitieve stappen zetten naar krimp of dat er later toch weer wat bij kan. De tijd zal het leren."