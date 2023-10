Grizzlybeer doodt twee mensen in populair nationaal park Canada

Een grizzlybeer heeft in het Banff National Park in Canada twee mensen aangevallen. De man en de vrouw overleefden dat niet. Ook hun hond kwam om het leven bij de aanval.

Het incident was vrijdagavond in een afgelegen deel van het nationale park. De parkbeheerder had een noodoproep ontvangen, maar door de weersomstandigheden kon toen geen helikopter opstijgen.

Een reddingsploeg die te voet naar de plek des onheils ging, vond zaterdag de lichamen van het stel. Het gebied blijft voorlopig afgesloten.

Banff is het drukst bezochte natuurpark van Canada. Jaarlijks komen er ruim 4 miljoen mensen op af.

In het park ten noordwesten van Calgary leven zo'n zestig grizzlyberen. In het najaar laten die zich vaker zien, maar aanvallen met fatale afloop zijn uiterst zeldzaam.