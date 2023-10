Kerk Mexico ingestort tijdens doopdienst, tientallen mensen bedolven

In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Zo'n dertig mensen zijn bedolven onder het puin. Zeker drie mensen zijn volgens lokale media om het leven gekomen. Twee gewonden zijn onder het puin vandaan gehaald; naar anderen wordt met man en macht gezocht.

Het ongeluk gebeurde in Ciudad Madero in de staat Tamaulipas, aan de Golf van Mexico. In de kerk was op dat moment een doopdienst bezig. Volgens de politie werd die door zo'n honderd mensen bijgewoond.

Het moment van de instorting is vastgelegd door bewakingscamera's. Te zien is hoe het dak en enkele muren het ogenschijnlijk uit het niets begeven. Op andere beelden is te zien hoe mensen proberen om vermisten te lokaliseren en brokstukken aan de kant te duwen.

Bisschop Álvarez Cano van de nabijgelegen stad Tampico spreekt van een zwarte dag. Hij roept mensen in het gebied op om de reddingswerkers te steunen en te bidden voor overlevenden.