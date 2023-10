Turkije voert luchtaanvallen uit op PKK-doelen na aanslag Ankara

De Turkse luchtmacht heeft aanvallen uitgevoerd op stellingen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak. Het ministerie van Defensie zegt dat zo'n twintig doelen zijn geraakt, waaronder schuil- en opslagplaatsen. Volgens Turkije is "een groot aantal terroristen" om het leven gekomen.

Aanleiding voor de luchtaanvallen was een zelfmoordaanslag in Ankara, zondagochtend. Die is opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken; een andere aanvaller werd doodgeschoten. Twee agenten raakten lichtgewond.

Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie, net als de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Turkije voert vaker luchtaanvallen uit op PKK-doelen in buurland Irak. De PKK onderhoudt daar in de bergen een hoofdkwartier en uitvalsbases. De PKK strijdt naar eigen zeggen tegen onderdrukking door de Turkse staat.