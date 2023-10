Directeur Kroes ziet situatie Ajax met 'lede ogen aan', Mislintat maakte excuses

Ajax staat in brand en er is geen echte kapitein die het schip nu bestuurt. Een vaste algemeen directeur ontbreekt namelijk. Dat wordt per 15 maart Alex Kroes. Het voormalig directielid van AZ wil dolgraag aan de slag in Amsterdam, maar mag dat nog niet vanwege een concurrentiebeding. Intussen ziet hij de situatie in Amsterdam "met lede ogen aan", zo meldt hij aan de NOS. "Als ik morgen mag beginnen, dan heel graag. Je kan begrijpen dat ik ook met lede ogen toekijk wat er momenteel gebeurt. Maar ik denk nog steeds dat het heel lastig is om eerder te beginnen, maar ik sta er zeker wel voor open en dat weten de mensen binnen Ajax ook." Mislintat zit kalm thuis De ontslagen technisch directeur Sven Mislintat sprak ook met de NOS. De Duitser wilde niet publiekelijk ingaan op zijn ontslag en de door hem gedane veelbesproken transfer van Borna Sosa. Hij liet verder weten kalm te zijn onder de hele situatie en volledige openheid van zaken te willen geven aan Ajax. Mislintat vindt dat het belang van Ajax nu de hoogste prioriteit heeft, dat de club weer op de rails komt. Hij wil niet dat alle aandacht naar hem uitgaat.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg laat bij Studio Voetbal weten dat Sven Mislintat rustig en ontspannen is na zijn ontslag bij Ajax. - NOS

Terug naar Kroes. Door het concurrentiebeding mocht hij eigenlijk pas na een jaar beginnen in Amsterdam, maar hij kwam uiteindelijk met AZ overeen dat hij op 15 maart mag starten. "Daarin hebben AZ en ik elkaar gevonden op een prima manier en ik ben dankbaar dat AZ mij die reductie heeft gegeven", aldus Kroes. Maar de toekomstig directeur wil liever vandaag dan morgen beginnen. Volgens AZ-directeur Robert Eenhoorn is er een mogelijkheid dat Kroes eerder begint in Amsterdam, maar hoe dat precies zit houdt hij voor zich. De bal zou daarvoor in ieder geval bij Ajax liggen. Kroes ziet dat echter niet als een reële optie. "De kier die Robert heeft aangegeven is er al een maand of anderhalf. Alleen ligt dat toch nog wat lastiger dan de meeste mensen denken, of weten." Excuses Mislintat In Amsterdam wordt met smart gewacht op de nieuwe directeur. En er moet ook nog een nieuwe technisch directeur komen, nu Mislintat ontslagen is. Bronnen uit de bestuurlijke top hebben aan de NOS laten weten dat Mislintat zijn excuses heeft aangeboden voor het niet melden van zakelijke belangen rond de transfer van Sosa.

