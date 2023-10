Atlético toont veerkracht richting Champions League-duel met Feyenoord

Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie diep moeten gaan in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord van woensdag. De ploeg van Diego Simeone wist een 0-2 achterstand tegen Cádiz om te buigen in een 3-2 zege.

De Argentijn Ángel Correa was de grote man, hij maakte eerst de aansluitingstreffer en na 66 minuten de 3-2. Maar voor die winnende goal ging het stroef voor Atlético. Binnen een halfuur kwamen de gasten op een 2-0 voorsprong via Lucas Pires en Roger Martí.

Correa en verdediger Nahuel Molina stelden vervolgens orde op zaken.