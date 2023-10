Brand in natuurgebied, grote wolken trekken over Den Bosch

In natuurgebied Het Bossche Broek is een brand uitgebroken in een stapel gemaaid gras. Bij de brand komen grote stinkende rookwolken vrij, die over Den Bosch trekken. Het blussen kan nog een paar uur duren, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Brabant. Omdat de brand in een buitengebied woedt, moet de brandweer er water naartoe brengen. Daarnaast moet de stapel gras "helemaal uit elkaar getrokken" worden, zegt de woordvoerder. "En dat duurt nog wel even." De brand in het natuurgebied:

In natuurgebied Het Bossche Broek is een brand uitgebroken in een stapel gemaaid gras. Bij de brand komen grote stinkende rookwolken vrij, die over Den Bosch trekken. - NOS