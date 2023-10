Brand in natuurgebied, grote wolken over Den Bosch

In natuurgebied Het Bossche Broek heeft brand gewoed in een stapel gemaaid gras. Bij de brand kwamen grote stinkende rookwolken vrij, die over Den Bosch trokken. Omdat de brand in een buitengebied was, moest de brandweer er water naartoe brengen. Daarnaast moet de stapel gras "helemaal uit elkaar getrokken" worden, zei een brandweerwoordvoerder gisteravond. Dat kostte veel tijd. De brand in het natuurgebied:

