RKC-aanvoerder Kramer: 'Vaessen weer thuis, geen bloedingen of andere grote dingen'

RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen heeft volgens RKC-aanvoerder Michiel Kramer het ziekenhuis verlaten. "Er waren geen bloedingen te zien of andere grote dingen", liet hij weten in NOS Studio Voetbal. "Volgens mij heeft hij een redelijke nacht gehad en is hij 's middags naar huis gegaan, dus dat zijn allemaal positieve berichten. Gelukkig kunnen we nu spreken dat het goed gaat, dat is wel lekker." RKC verklaarde eerder op de dag ook al dat Vaessen een "goede nacht" had gehad. Paniek De Nederlandse voetbalwereld hield zaterdagavond de adem in toen Vaessen in botsing kwam met Ajacied Brian Brobbey en roerloos bleef liggen. Hij was knock-out gegaan. De paniek was groot en de emoties volop aanwezig bij de RKC-spelers. Het duel werd dan ook definitief gestaakt met nog vijf minuten op de klok. Kramer was een van de eersten die doorhad dat het foute boel was. In Studio Voetbal vertelde hij hoe hij het moment had beleefd.

RKC-spits Michiel Kramer geeft in Studio Voetbal een update over zijn keeper Etienne Vaessen, die in het duel met Ajax na een botsing knock-out ging. - NOS

"Je hoopt dat je zulke momenten op het veld nooit gaat meemaken", begon de spits. "We kennen het verhaal van Nouri en Eriksen. Dat heb je een beetje in het achterhoofd en dat hoop je nooit mee te maken. In eerste instantie schrik je heel erg omdat je ziet dat hij buiten bewustzijn is." Kramer vertelt dat Vaessen zijn tong had ingeslikt en dat de dokter dat eerst moest verhelpen. "Vervolgens zie je onze dokter gaan reanimeren, dan schrik je je natuurlijk wezenloos. Dan denk je vaak aan een hartstilstand of misschien nog wel erger. De schrik zat er behoorlijk in, maar achteraf hoorde ik dat dat het nieuwe protocol is sinds het geval van Nouri." Volgens de spits kwam Vaessen snel weer bij kennis. "De grootste schok is dan geweest. Het is enorm schrikken en best wel bizar wat er gebeurde."