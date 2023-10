De Lie sprint met één been naar winst in Famenne Ardenne Classic

Arnaud De Lie heeft op gedenkwaardige wijze zijn tiende zege van het seizoen gepakt. De 21-jarige Belg van Lotto-Dstny won de Famenne Ardenne Classic, nadat zijn rechtervoet met nog tientallen meters te gaan uit zijn pedaal was geschoten.

De Lie lag in de sprint meters voor op de rest, tot hij plots nog maar één been had om mee te trappen. Het bleek geen belemmering: hij hield net genoeg over op Groves en Florian Sénéchal.

De beste Nederlander was Ramon Sinkeldam op de 29ste plek. De renner van Alpecin-Deceuninck zette Kaden Groves af in de sprint, maar de Australiër kwam net tekort voor de overwinning.

Poging Van Baarle

De 188,1 kilometer tellende Belgische semiklassieker, met start en finish in Marche-en-Famenne, mondde uit in een spurt van een kleine groep. Een vluchtpoging van een kwartet, onder wie Dylan van Baarle, werd op twee kilometer voor de finish onschadelijk gemaakt.