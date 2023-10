Pieterse wint als eerste Nederlandse eindklassement wereldbeker mountainbike

Mountainbikester Puck Pieterse heeft dankzij haar zesde plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Snowshoe de eindzege in het klassement veiliggesteld. Laura Stigger uit Oostenrijk greep in Canada haar eerste overwinning in de wereldbeker.

Stigger scheidde zich na anderhalve ronde samen met onder andere Pieterse af van de rest van het veld. De 23-jarige Oostenrijkse gaf er even later nog eens een klap op, waarna niemand kon volgen.

Stigger had in het laatste deel van de race alleen nog wat te duchten van de Française Loana Lecomte, maar hield aan de meet 0,23 seconde over.

Eerste Nederlandse winnares

De 21-jarige Pieterse zakte terug, maar mag zich wel de eerste Nederlandse winnares van de wereldbeker mountainbike noemen. Eerder dit jaar won Pieterse al de wedstrijden in Nove Mesto, Leogang en Val di Sole.