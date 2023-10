Turnsters voorlopig derde op WK, nu wachten of dat genoeg is voor Parijs 2024

De Nederlandse turnsters staan bij de WK in Antwerpen voorlopig derde in het landenklassement. Het is nu wachten tot en met morgenavond, als alle landen in actie zijn gekomen, wat de definitieve eindklassering wordt.

Doelstelling is een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende een olympisch teamticket voor Parijs 2024 veilig te stellen. Een plek bij de eerste acht geeft recht op een finaleplaats. De vrouwen van bondscoach Jeroen Jacobs weten pas maandagavond omstreeks 22.35 uur wat hun prestaties waard zijn. Dan zijn de deelnemers van de in totaal tien subdivisies aan de beurt geweest.

Sanne Wevers, die in 2016 olympisch goud won op de balk en nu weer terug is in het Nederlands team, was na afloop vrij zeker van een ticket naar Parijs: "De teamfinale is even afwachten, maar ik denk we voor olympische kwalificatie wel safe zijn."

Mannen hebben ticket al

Eerder op de dag verzekerden de Nederlandse turnmannen zich al van deelname aan de Spelen in 2024. De Oranjeploeg eindigde als elfde in de eindstand van het landenklassement en behoorde daarmee tot de vereiste toptwaalf.