Afzettingsprocedure dreigt voor Huisvoorzitter McCarthy na afwenden 'shutdown'

De positie van de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy staat op losse schroeven. Na het afwenden van de government shutdown gisteravond, heeft het eveneens Republikeinse Congreslid Matt Gaetz een afzettingsprocedure tegen hem aangekondigd.

De noodfinancieringswet van McCarthy waarmee hij de shutdown, oftewel het stilleggen van de Amerikaanse federale regering, wist te voorkomen kan hem de das omdoen. De voorzitter wist dat dat een mogelijkheid was toen hij de noodwet gisteren voorstelde.

'Niemand vertrouwt McCarthy'

Toen McCarthy begin dit jaar werd voorgedragen als voorzitter kreeg hij felle kritiek van de groep Trump-loyalisten. Zij verweten hem onder meer te veel met de Democraten samen te werken. Na vijftien stemrondes kreeg hij uiteindelijk net genoeg steun, maar onder de strenge voorwaarde dat als één Congreslid hem wil afzetten, er al een afzettingsprocedure wordt gestart. Gaetz heeft dus gezegd dat hij dat wil gaan doen. Normaal is een meerderheid in het Huis nodig om zo'n procedure te starten.

Gaetz is een van de Republikeinse parlementariërs die tegen McCarthy stemde begin dit jaar. "Het enige waar iedereen het over eens is, is dat niemand Kevin McCarthy kan vertrouwen", zei Gaetz vandaag in een interview met CNN.

Er is een kans dat McCarthy een procedure niet zal overleven, omdat hij eerdere rondes ook maar nipt won. "De enige manier waarop Kevin McCarthy aan het eind van volgende week nog voorzitter kan zijn, is als de Democraten hem redden", denkt Gaetz. "Als je nergens in gelooft, zoals McCarthy, is alles bespreekbaar en hij zou een deal kunnen sluiten met de Democraten."

McCarthy zegt in een eerste reactie dat hij verwacht dat hij de stemming overleeft. "Dit met Gaetz is persoonlijk."