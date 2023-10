Waterpolosters Polar Bears winnen Super Cup, Donk zegeviert bij de mannen

De waterpolosters van Polar Bears hebben de Supercup veroverd. In zwembad Aquamarijn in Alphen aan den Rijn was de ploeg uit Ede met 9-7 (2-1, 2-3, 2-0, 3-3) te sterk voor De Zaan uit Zaandam. Bij de mannen greep De Zaan ook naast de trofee, door een nederlaag tegen Donk.

Twee jaar geleden wonnen de vrouwen van Polar Bears de titel, de beker en de Supercup. Vorig jaar gingen alle prijzen naar De Zaan. Als verliezend bekerfinalist was Polar Bears zondag de opponent van De Zaan. Halverwege het tweede kwart kwam De Zaan op 4-2, waarmee voor het eerst een gaatje van twee treffers was geslagen.

Polar Bears boog de achterstand om in een 6-4 voorsprong. In het vierde kwart stelde de ploeg de zege veilig.

Donk wint bij de mannen

Bij de mannen verloor bekerwinnaar De Zaan met 11-14 (1-1, 5-5, 4-5, 1-3) van Donk, de landskampioen uit Gouda. Donk was in 2021 en 2023 in de finale om de landstitel te sterk voor De Zaan, dat nog altijd zonder titel is, maar in 2022 en 2023 wel de beker veroverde.