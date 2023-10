Protestmars oppositie in Warschau, 'miljoen mensen op de been'

In de Poolse hoofdstad Warschau zijn volgens een woordvoerder van de gemeente een miljoen mensen op de been, uit protest tegen de rechts-nationalistische PiS. Aangevoerd door oppositieleider Donald Tusk lopen de actievoerders een mars. - NOS

Over precies twee weken zijn de parlementsverkiezingen in Polen. Tusk stelt dat "politieke verandering ten goede onvermijdelijk is".

De actievoerders kwamen met bussen uit het hele land en trokken door het centrum van de stad met vlaggen van Polen en de Europese Unie. Ook hielden ze borden omhoog met teksten als 'We hebben er genoeg van en willen verandering' en 'Samen hebben we kracht'.

De huidige regering kondigde in augustus aan tijdens de parlementsverkiezingen ook een referendum te houden. Eerst werd een referendum zonder details aangekondigd, later werd duidelijk dat de Polen bijvoorbeeld mogen stemmen over de muur tussen Polen en Belarus en over de privatisering van staatsbedrijven.

Ook migratie en de pensioenleeftijd komen aan bod in het referendum, dat volgens de Poolse hoogleraar politieke wetenschap Radoslaw Markowsi een 'schijnreferendum' is. Hij stelt dat voor "een serieuze volksraadpleging veel meer tijd, voorlichting en discussie nodig is".