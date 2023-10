Van Halst keert volgend jaar niet meer terug in rvc Ajax: 'Niet zuiver'

Of Van Halst een andere functie krijgt binnen Ajax, is nog niet duidelijk.

Van Halst nam in mei zitting in de Raad van Commissarissen van Ajax, tot hij in september werd benoemd tot interim-directeur. Ajax liet destijds weten te hopen de oud-voetballer zou terugkeren in de rvc als de nieuwe directeur, Alex Kroes, zou beginnen. Dat gebeurt dus niet.

Van Praag (76) was van 1989 tot 2003 veertien jaar voorzitter van Ajax. In die periode behaalde hij grote successen met de club, met de eindzege in de Champions League en de wereldbeker voor clubteams in 1995 als hoogtepunt. Daarna werd hij voorzitter van de KNVB, zat hij in het bestuur van de UEFA en dong hij mee naar de positie van voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA.

Ook Van Wijk (76) heeft al veel bestuurlijke ervaring bij de Amsterdamse club. De voormalige president-directeur van de KLM werd na de 'fluwelen revolutie' van Cruijff lid van de Raad van Commissarissen. Van 2018 tot 2020 was hij zelfs voorzitter. Twee jaar geleden werd hij ook benoemd tot erelid van de club.