Knegt gepasseerd voor World Cup-selectie: 'Niet bij de pakken neerzitten'

Sjinkie Knegt ontbreekt in de Nederlandse shorttrackselectie voor de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Canadese Montréal op 20, 21 en 22 oktober. De reden: de viervoudig wereldkampioen is momenteel gewoon niet goed genoeg. Het is voor het eerst dat de 34-jarige Fries op basis van sportieve gronden niet is geselecteerd voor de traditionele seizoensstart in het shorttrack. Knegt beleefde vorige week geen goede opening van het seizoen met matige resultaten bij de NK in Leeuwarden. Hij hoopte dit weekend bij de Dutch Open in Heerenveen, een invitatietoernooi in Thialf met een matige internationale bezetting, alsnog een startbewijs af te dwingen. IJdele hoop Maar die hoop bleek ijdel voor Knegt, die ook bij de Dutch Open tegenvallende resultaten liet noteren. "Het is jammer, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Er komen nog kansen genoeg dit jaar", toonde Knegt zich strijdbaar, nadat hij het nieuws had vernomen.

De routinier heeft na zijn veelbesproken brandongeluk uit 2019 nooit zijn topniveau echt meer kunnen aantikken, maar aan zijn ambities ligt het niet. "Er is uiteindelijk maar één doel dit jaar en dat is de WK in Ahoy", zegt Knegt. Hij heeft nog even de tijd. De WK zijn immers pas in maart 2024. "Er moet denk ik op het ijs wel meer aan mijn duurvermogen worden gewerkt", spreekt hij meteen zijn leerdoelen uit. "Ik merk dat het tijdens de training op de fiets wel goed gaat, maar niet op het ijs." 'Sjinkie moet meer inhoud krijgen' Bondscoach Niels Kerstholt is het daarmee eens. "Sjinkie moet meer inhoud krijgen. Hij moet doorgaan zoals de afgelopen weken en dat vervolgens de komende maanden volhouden. Dan kan hij er in het tweede deel van het seizoen weer staan." Jens van 't Wout, Teun Boer, Kay Huisman, Friso Emons, Itzhak de Laat en Melle van 't Wout behoren wel tot de Nederlandse selectie bij de mannen. Knegt is wel opgenomen in de selectie voor de Shanghai Trophy, een toernooi in China op het tweede niveau. "Dan proberen we op die manier weer terug in het circuit te komen", aldus de Knegt. De shorttrackselectie voor de tweede wereldbekerwedstrijd, die eveneens in Montréal (27 tot en met 29 oktober) plaatsvindt, wordt na het eerste World Cup-weekend bekendgemaakt.

De breedte van onze vrouwenselectie is wel een zorgekindje. Wat als we een paar geblesseerden hebben? Bondscoach Niels Kerstholt

Bij de vrouwen reizen Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer, Diede van Oorschot en de pas 16-jarige Angel Daleman naar Montréal. De ogen zijn daarbij nu vooral gericht op Xandra Velzeboer. De 22-jarige biologiestudent liet eerder dit jaar bij de WK zien een geduchte concurrente van Suzanne Schulting te zijn geworden. Nog geen Schulting Schulting (26) ontbreekt nog in Montréal omdat ze vanwege fysieke uitputting een andere voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft gehad. De drievoudig olympisch kampioene is inmiddels naar eigen zeggen op de weg terug.

