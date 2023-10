AZ kruipt met bijzondere mijlpaal Pavlidis naar tweede plaats achter PSV

AZ blijft koploper PSV in het vizier houden in de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen kruipt door een ruime overwinning op Fortuna Sittard (4-0) naar de tweede plaats. Daar moest het wel een helft hard voor werken. AZ had tot afgelopen donderdag alle wedstrijden in de competitie gewonnen. Maar thuis tegen Heracles Almelo werden met een gelijkspel onnodige punten verspeeld. Daardoor moest AZ de koppositie alleen aan PSV laten. Vandaag was het zaak om niet opnieuw thuis in de fout te gaan, tegen Fortuna. Fortuna pakte dit seizoen al een punt tegen Feyenoord en Ajax en was op zoek naar nieuwe bonuspunten. Dat bleek ook wel in de eerste helft, waarin de Limburgers veel beter bij de les waren dan de thuisploeg. Kaj Sierhuis kreeg al heel snel een kopkans, maar doelman Mathew Ryan zag Sierhuis het doel niet vinden. Daarna bleef het team van Danny Buijs scherper en aanvallender in de duels, maar echte grote kansen ontstonden er niet. AZ speelde in een veel te laag tempo om gevaarlijk te worden. Onverwachte treffer Het ploeterende AZ kwam vlak voor rust toch enigszins onverwacht op voorsprong. Myron van Brederode kreeg na een een-tweetje met Sven Mijnans de bal nog maar net bij Mayckel Lahdo. Die gaf de instormende Jordy Clasie de perfecte pass om de middenvelder vervolgens met een droge schuiver de 1-0 op het bord te laten zetten. Een verdiende treffer was het niet te noemen, maar in Alkmaar waren ze er niet minder blij om.

Maar een wedstrijd van AZ is pas klaar als Vangelis Pavlidis heeft gescoord. Dat deed de Griek dan ook na 49 minuten spelen. Pavlidis leek buitenspel te staan toen hij de bal in zijn voeten kreeg en keeper Ivor Pandur omspeelde, maar de bal kwam van een Fortuna-voet. Mijlpaal Pavlidis Dat betekende een bijzondere mijlpaal voor de spits. De Griek scoorde in de afgelopen zeven wedstrijden. Hij is daarmee de derde speler ooit die in de eerste zeven competitiewedstrijden scoort. Alleen voormalig Feyenoorders Ove Kindvall en Pétur Pétursson deden dat ook. Pavlidis staat nu op negen doelpunten en heeft er één minder gemaakt dan Feyenoord-spits Santiago Giménez.

AZ bleef daarna wel geduldig voetballen en kwam er, ondanks het stroeve begin, toch nog een grote uitslag op het scorebord. De 3-0 viel namelijk in de 82ste minuut. De ingevallen Ruben van Bommel had een panklare voorzet in huis, die door Fortuna-verdediger Dimitrios Siovas in eigen doel gewerkt werd. En er kwam nog een slotakkoord van Tiago Dantas. De middenvelder had na 60 minuten Sven Mijnans vervangen en besloot van zijn invalbeurt nog een succes te maken. In twee instanties tekende hij voor de 4-0. Door de ruime zege schoof AZ weer naar de tweede plaats op de ranglijst. Zo blijven de Alkmaarders, samen met Feyenoord, een geduchte concurrent voor koploper PSV.