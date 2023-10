Bij1-lijsttrekker Olf wil strijden voor vrijheid en gelijkheid

"Institutioneel racisme, discriminatie, kapitalisme en kolonialisme, uitbuiting en vernieling maken de vrijheid van mensen nog elke dag kapot." Dat zei lijsttrekker Edson Olf op het partijcongres van Bij1 in Den Haag en hij kondigde aan dat hij hier verandering in wil brengen.

Op de bijeenkomst besloten de leden definitief dat Bij1 meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen en zij wezen Olf aan als lijsttrekker. Hij is onder meer wijkraadslid in Rotterdam en vicevoorzitter van de partij. Olf is consultant van beroep.

Olf is als leider van Bij1 de opvolger van Sylvana Simons, die ook de partij heeft opgericht. Simons komt na de verkiezingen niet terug, deels om gezondheidsredenen, maar ook omdat ze zich niet meer wil verweren tegen beschuldigingen van twee opgestapte raadsleden van Bij1 in Amsterdam die volgens haar niet kloppen.

Mensen accepteren om wie ze zijn

Olf zei te willen blijven strijden voor een wereld waarin mensen worden geaccepteerd en gewaardeerd om wie ze zijn. "Vrijheid en gelijkheid moeten niet alleen woorden zijn, maar een realiteit voor iedereen."

Hij verwees naar woorden van zijn moeder. Die had hem voorgehouden dat mensen zoals zij in dit land twee tot drie keer zo hard moeten werken "om misschien als alles meezit hetzelfde te bereiken". Olf eindigde zijn speech met: "Kom bijeen, breek de ketens, beken kleur."

Journalisten mochten op het congres alleen aanwezig zijn bij de speech van de lijsttrekker, niet bij onderdelen als het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. De partij zegt daarmee de leden te willen beschermen, zodat zij vrij konden stemmen en spreken.

Bij1 heeft nu één zetel in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, staat de partij op 0 tot 1 zetel.