Vier verdachten opgepakt in trein bij Utrecht, 'ernstig dreigende situatie'

Vanwege een "ernstig dreigende situatie" in een trein bij station Vaartsche Rijn in Utrecht zijn vier verdachten opgepakt. De trein was onderweg van Den Bosch naar Utrecht Centraal.

Volgens een woordvoerder hebben reizigers rond 16.30 uur 112 gebeld nadat de vier verdachten verbale dreigingen hadden geuit in de trein. Waar ze precies mee hebben gedreigd, is niet bekend. De politie heeft de intercity laten stoppen bij station Vaartsche Rijn, waar de trein normaal niet stopt.

Agenten hebben daarna de hele trein doorlopen om zeker te zijn dat alle verdachten waren opgepakt. Op dat moment mocht niemand de trein verlaten en werd het perron ontruimd.

Om de veiligheid van de agenten op het station te waarborgen werd ook een politiehelikopter ingezet. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal was door de actie korte tijd ontregeld.