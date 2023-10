Golfers Europa weerstaan Amerikaanse comeback en winnen Ryder Cup in Rome

Op de finaledag van de Ryder Cup werden er twaalf duels gespeeld. Een tegen een, volgens het matchplay-format. Per hole is er een winnaar en wie de meeste holes wint, pakt een punt voor het klassement. Bij een gelijkspel werd het punt gedeeld.

Europa begon de laatste dag met 10,5 punten, Team USA stond op 5,5. Europa had aan vier punten genoeg om de Ryder Cup-titel binnen te halen. Bij een gelijkspel tussen Europa en de VS (beide 14 punten), zouden de Amerikanen de trofee behouden.

Topduel als opening

Het eerste duel was meteen een absolute kraker. Scottie Scheffler, de nummer één van de wereldranglijst, speelde tegen nummer drie Jon Ram. Het initiatief wisselde regelmatig, en uiteindelijk deelden de mannen het punt.

Door zeges van Victor Hovland, Rory McIlroy en Tyrrell Hatton kwam Europa op 14 punten, genoeg voor minimaal een gelijkspel. Een half puntje extra was nog nodig voor de zege, maar in de resterende zeven partijen stond Europa alleen in de laatste twee potjes op voorsprong.

Matthew Fitzpatrick kreeg een buitenkansje om de zege binnen te halen, na een slechte tweede slag van Max Homa op de laatste hole. De put van Fitzpatrick was echter net niet raak, waarna Homa rustig bleef en won. Ondertussen wonnen ook Brooks Koepka en Xander Schauffele hun duels en zo kwam Team USA op tien punten.

Meer kansen

Josef Straka was de volgende Europeaan die een kans kreeg op een gelijkspel en dus een half punt. Op de zestiende hole sloeg de Oostenrijker toe met een fantastische chip, waardoor hij op 1down kwam (een punt achterstand). Na een tie op de zeventiende hole kreeg Straka op de laatste hole de mogelijkheid om het duel met Justin Thomas nog gelijk te trekken.

Ondertussen zorgde Tommy Fleetwood voor rugdekking voor Straka. Fleetwood sloeg een tee-shot op de zestiende hole op de fairway, terwijl zijn tegenstander Rickie Fowler de bal het water in sloeg. Een perfecte bal richting de green was vervolgens genoeg voor Fleetwood om de hole binnen te halen. Nadat Fleetwoord ook de zeventiende hole had gewonnen, was het vijftiende punt officieel, waardoor Europa niet meer in te halen was. Straka verloor zijn duel met Thomas alsnog.

Een zege van Robert MacIntyre en een gelijkspel voor Shane Lowry maakten het feest voor Europa compleet. Team USA kwam dichter bij dan Europa lief was, maar met 16,5-11,5 stond er een duidelijke uitslag op het bord.