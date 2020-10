Jong Oranje-coach Van de Looi positief getest op corona

Jong Oranje reist zonder Erwin van de Looi af naar Cyprus voor de EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag. De bondscoach is positief getest op het coronavirus. Verdediger Danilo Doekhi ontbreekt vanwege dezelfde reden. Eerder testten Jordan Teze en Maarten Paes al positief.

Van de Looi en Doekhi zijn zaterdagavond, na de uitslag van de test, vertrokken uit het trainingskamp van Jong Oranje en verblijven momenteel in thuisquarantaine. Beiden zijn klachtenvrij.

Gakpo

Naast Van de Looi en Doekhi mist Jong Oranje ook Cody Gakpo. De PSV'er heeft te veel last van een bovenbeenblessure.

De Nederlandse talenten versloegen vrijdagavond Jong Gibraltar met 5-0 en zijn in de kwalificatiegroep nog zonder puntenverlies. Assistent Marcel Groninger neemt de taken van Van de Looi tijdelijk over.