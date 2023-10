Hansson draait Overijsselse derby om en bezorgt Heracles drie punten tegen PEC

Brouwer moest nog een aantal keren ingrijpen, onder andere op een schuiver van Odysseus Velanas. De middenvelder had een basisplaats omdat Bram van Polen geblesseerd uitviel in de warming-up. Heracles had een aantal keren de kans om gevaarlijk te worden op de counter, maar de nauwkeurigheid ontbrak. Daardoor bleef het bij een aantal bijna-kansen en een schot van Mohamed Sankoh.

Het Overijsselse onderonsje tussen Heracles Almelo en PEC Zwolle is gewonnen door de ploeg uit Almelo. Emil Hansson boog hoogstpersoonlijk een 1-0 achterstand om in een 2-1 overwinning.

Na rust kwam Heracles beter uit de kleedkamer. Eerst kopte PEC-verdediger Lam de bal nipt over zijn eigen doel. In de daaropvolgende corner werd er geappelleerd voor een strafschop, maar scheidsrechter Bas Nijhuis vond niet dat Justin Hoogma werd vastgehouden door Anselmo García MacNulty. In dezelfde minuut was er ook nog een mogelijkheid voor Sankoh, maar zijn poging ging rakelings naast.

Toch was het PEC dat na 53 minuten als eerste scoorde. Een lage voorzet van Velanas werd bij de eerste paal slim binnen geprikt door Thy: 0-1. Daarna had PEC nog de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar Velanas en Ferdy Druijf liepen elkaar in de weg.

In de weg lopen deed in de 67ste minuut ook Garcia MacNulty bij Bryan Limbombe. Maar hij deed dat zonder de bal te raken en dus kreeg Heracles een strafschop. Emil Hansson benutte die door de bal in de hoek te schuiven: 1-1.