Derby als therapie: Excelsior verslaat Sparta diep in blessuretijd

Excelsior heeft in blessuretijd de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 2-1 gewonnen. De Ier Troy Parrott schoot de club uit Kralingen in de vierde minuut van de blessuretijd naar de winst.

De Rotterdamse derby werd voorafgegaan met een minuut stilte om de slachtoffers van de schietpartijen van afgelopen donderdag in de havenstad te herdenken. Ook burgermeester Ahmed Aboutaleb bracht een bezoek aan Kralingen.

Derby als therapie

Aboutaleb omschrijft het Rotterdamse treffen tussen Excelsior en Sparta als "een therapie", waarbij het leven na de ingrijpende gebeurtennissen in zijn stad ook weer doorgaat. "We moeten de stad ook in zijn volle glorie verder laten functioneren, met ergens in het achterhoofd nog een moeilijke situatie die we moeten verwerken."

Sparta-aanvoerder Bart Vriends vertelde na de wedstrijd dat hij "een afschuwelijke week" had meegemaakt.

"Ik zat zelf middenin de stad en de helikopters blijven maar rondcirkelen. Ik schrok me rot toen ik hoorde wat er was gebeurd. Ik hoop dat we met onze minuut stilte nog een beetje eer aan de situatie hebben kunnen doen, al wordt niemand daar uiteindelijk natuurlijk beter van", aldus Vriend.

Bekijk hieronder de interviews met Ahmed Aboutaleb, Bart Vriends en de minuut stilte voor Excelsior-Sparta: