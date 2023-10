Vanavond op tv: Onrust in het midden van Europa • De visie van Eline Arbo

Onrust in het midden van Europa

Ongeveer een miljoen mensen is vandaag op de been in de Poolse hoofdstad Warschau. Ze demonstreren tegen de conservatieve regering. Op 15 oktober zijn er verkiezingen en in verschillende peilingen gaat regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van premier Mateusz Morawiecki aan kop. Voormalig premier en huidig partijleider van oppositiepartij Burgerplatform Donald Tusk is zijn tegenstander.

En niet alleen in Polen is het onrustig. In Slowakije heeft de pro-Russische oud-premier Robert Fico de verkiezingen gewonnen. Zijn partij wil een andere koers varen dan de huidige pro-westerse regering. Fico wil de militaire steun van Slowakije aan buurland Oekraïne stoppen. Hij stelt dat niet de Russen, maar de Oekraïners de oorlog zijn begonnen. Europacorrespondent Saskia Dekkers is in Polen en doet verslag.